Dans les coulisses de l’industrie Novium Novium Saint-Vallier
mercredi 26 août 2026 · Novium · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Dans les coulisses de l’industrie Novium
Novium 2 rue des Chavannes Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-08-26 2026-10-28 2026-12-16
Entrez dans les coulisses du ferroviaire avec NOVIUM !
Depuis 2005, NOVIUM façonne l’avenir au cœur d’un ancien site minier chargé d’histoire. Ancrée sur un territoire riche en patrimoine industriel, notre entreprise allie traditions locales et innovations technologiques.
Avec plus de 108 collaborateurs passionnés, NOVIUM, c’est une aventure humaine et technique en constante évolution. Nous développons des solutions sur mesure en misant sur l’excellence, l’innovation et le savoir-faire local (plus de 60 % de nos achats se font auprès de fournisseurs de la région).
Venez découvrir notre histoire, nos ateliers, nos savoir-faire, nos postes à pourvoir peut-être votre prochain job ? et les coulisses d’un secteur qui ne cesse de bouger.
Une visite chez NOVIUM, c’est
– explorer un site industriel unique
– comprendre les enjeux du ferroviaire
– rencontrer des pros passionnés
– découvrir comment on allie tradition et technologie de pointe.
Que vous soyez curieux, passionné d’industrie, en quête d’inspiration ou même à la recherche de votre prochaine aventure professionnelle… NOVIUM vous attend.
Réservez votre visite, entrez dans notre univers… et laissez-vous embarquer !
Vous serez accueilli(e) et guidé(e) sur place par un salarié de l’entreprise.
Durée 45 min.
Consignes à respecter
– participation des enfants à partir de 12 ans sous la responsabilité d’un adulte identifié à l’accueil du groupe
– déambulation exclusivement en groupe avec accompagnateur Novium et dans les allées piétons identifiées
– photos interdites dans certaines zones spécifiées par l’accompagnateur lors de la visite
– animaux non admis.
Tout visiteur ne respectant pas ces consignes pourra se voir refuser l’accès.
Toute réservation est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une modification. .
Novium 2 rue des Chavannes Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr
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English : Dans les coulisses de l’industrie Novium
L’événement Dans les coulisses de l’industrie Novium Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-07-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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