Dans les coulisses de nos collections olympiques, Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, Albertville

Dans les coulisses de nos collections olympiques Samedi 23 mai, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00 Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Savoie

Gratuit, limité à 10 participants par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Initiation au travail de conservation préventive et d’inventaire

Saviez-vous que la poussière est l’ennemie numéro 1 des musées ?

Passez de l’autre côté de la vitrine et apprenez à soigner nos collections comme de vrais experts. Munis de pinceaux et d’outils spécialisés, découvrez les gestes précis de la conservation préventive.

Bonus : Repartez avec un souvenir de 1992 que vous aurez vous-même nettoyé, inventorié et marqué selon les règles de l’art !

Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 110 avenue Joseph Fontanet 73200 ALBERTVILLE Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 32 04 22 https://www.tremplin92.org/ https://www.instagram.com/tremplin_92/ A travers son exposition permanente pédagogique et immersive, Tremplin 92 s’est donné pour mission de faire connaître et aimer la montagne par le biais de l’héritage des XVIe Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie sur le territoire. Parking gratuit

Initiation au travail de conservation préventive et d’inventaire

©Maison des jeux Olympiques