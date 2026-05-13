Les Voyageurs du Temps, Musée d’art et d’histoire, Albertville

Les Voyageurs du Temps Samedi 23 mai, 18h30 Musée d’art et d’histoire Savoie

À partir de 8 ans. Pour les groupes de 2 à 5 personnes. Réservation d’un créneau obligatoire jusqu’à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le MAHA vous invite à une soirée jeu inédite sur le thème des « Voyageurs du Temps » !

En famille ou entre amis, partez à la recherche des plus beaux objets de l’Histoire au cours d’une aventure à travers le Temps !

Naviguez d’une époque à l’autre, rencontrez des personnages hauts en couleur, résolvez les énigmes et constituez votre collection. Alors, prêt à relever le défi ?

Envie d’aller encore plus loin dans l’immersion ? Venez au musée costumé !

À partir de 8 ans. Pour les groupes de 2 à 5 personnes.

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine-albertville.billetterie.museum/detail-activite/nuit-des-musees »}] Depuis 1936, la Maison Rouge abrite le Musée d’art et d’histoire d’Albertville. Bénéficiant de l’appellation Musée de France, le musée retrace l’histoire d’Albertville et de ses environs, de la période gallo-romaine jusqu’aux premiers équipements de ski. Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de la vie rurale, ses collections témoignent de la richesse du patrimoine savoyard. Parkings gratuits à proximité : Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues. Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien. Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

Le MAHA vous invite à une soirée jeu inédite sur le thème des « Voyageurs du Temps » !

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