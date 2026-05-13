Visite libre du MAHA, Musée d’art et d’histoire, Albertville

Visite libre du MAHA Samedi 23 mai, 18h30 Musée d’art et d’histoire Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le MAHA vous ouvre exceptionnellement ses portes de 18h30 à 23h.

Profitez de ce moment privilégié pour explorer les collections du musée et décourvir les richesses de l’histoire locale.

Envie d’aller plus loin ? Des audioguides (versions anglais, français, enfant et audiodescritpion) et des livrets jeu sont à votre disposition pour un moment de découverte en solo ou à plusieurs !

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter Depuis 1936, la Maison Rouge abrite le Musée d’art et d’histoire d’Albertville. Bénéficiant de l’appellation Musée de France, le musée retrace l’histoire d’Albertville et de ses environs, de la période gallo-romaine jusqu’aux premiers équipements de ski. Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de la vie rurale, ses collections témoignent de la richesse du patrimoine savoyard. Parkings gratuits à proximité : Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues. Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien. Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le MAHA vous ouvre exceptionnellement ses portes de 18h30 à 23h.

© Agence Thuria