Visite libre et gratuite jusqu’à 20h, Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, Albertville

Visite libre et gratuite jusqu’à 20h Samedi 23 mai, 09h00, 14h00 Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Savoie

Gratuit, ouvert à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Pour cette édition, Tremplin 92 met à l’honneur le travail de conservation.

Nous vous invitons à découvrir la restauration et le mannequinage de quatre costumes de nos collections, tout juste finalisés.

Ces silhouettes restaurées animent le parcours permanent et illustrent le soin apporté à notre héritage olympique et territorial.

Venez explorer l’espace librement jusqu’à 20h.

Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 110 avenue Joseph Fontanet 73200 ALBERTVILLE Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 32 04 22 https://www.tremplin92.org/ https://www.instagram.com/tremplin_92/ A travers son exposition permanente pédagogique et immersive, Tremplin 92 s’est donné pour mission de faire connaître et aimer la montagne par le biais de l’héritage des XVIe Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et de la Savoie sur le territoire. Parking gratuit

Pour cette édition, Tremplin 92 met à l’honneur le travail de conservation.

©Maison des jeux Olympiques