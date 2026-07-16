Dans les coulisses du catalogage des livres anciens de la médiathèque, Médiathèque les Silos, Chaumont

Informations pratiques

Dans les coulisses du catalogage des livres anciens de la médiathèque Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque les Silos Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Cul-de-lampe, ex-libris, frontispice… À l’issue de cette conférence, ces termes insolites n’auront plus de secret pour vous !

Emma Giron, catalogueuse de livres anciens de la médiathèque les silos, vous invite à embarquer pour une plongée dans son quotidien, au plus près des collections patrimoniales. Vous découvrirez l’envers du chantier de description des livres anciens entrepris à la médiathèque et observerez quelques exemplaires remarquables découverts au cours de ce travail : éditions rares, reliures raffinées et livres aux destins singuliers… Laissez-vous surprendre par ce patrimoine récemment sorti de l’oubli qui n’attend que vous pour reprendre vie !

Médiathèque les Silos 7-9 avenue du Maréchal Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 03 86 86 http://htpps://silos.ville-chaumont.fr https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/mediatheque-les-silos/ Installée dans un ancien silo à grains réhabilité, la médiathèque Les Silos est un exemple emblématique du patrimoine industriel du XXᵉ siècle. Ce bâtiment atypique, labellisé « Patrimoine du XXᵉ siècle », allie architecture des années 1930 et design contemporain. Il abrite une riche collection documentaire, dont la prestigieuse collection Dutailly, dédiée aux arts graphiques et aux estampes japonaises. Les Silos témoignent également de l’identité de Chaumont, « Ville du graphisme », en accueillant des fonds patrimoniaux uniques, des espaces numériques et des expositions autour du livre, de l’image et de la typographie. 2 parkings à votre disposition devant le bâtiment. Gare à proximité.

Cul-de-lampe, ex-libris, frontispice… À l’issue de cette conférence, ces termes insolites n’auront plus de secret pour vous !

©Ville de Chaumont