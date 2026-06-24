Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes
Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes mercredi 8 juillet 2026.
Rânes
Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue
La Durandière Rânes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:30:00
fin : 2026-07-08 19:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Découvrez une ferme caprine de l’intérieur chèvres à caresser, visite du laboratoire de fabrication des fromages. À 19h, assistez et participer à la traite.
Vente de fromages sur place. Accessible aux enfants et aux personnes à mobilité réduite. .
La Durandière Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 39 79 49 lachevrebleue@orange.fr
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English : Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue
L’événement Dans les coulisses du fromage de chèvre La Chèvre Bleue Rânes a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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