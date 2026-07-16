Dans les coulisses du musée : la régie des collections, Musée des beaux-arts, Tours

Informations pratiques

Dans les coulisses du musée : la régie des collections 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Indre-et-Loire

nombre de place limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir derrière les portes closes de la Salle des États généraux, la plus ancienne et la plus vaste du bâtiment, le travail des équipes du musée autour des collections : inventaire, nettoyage, marquage, constats d’état, récolement, conditionnement, parfois restaurations… autant d’actions nécessaires à la bonne conservation des œuvres avant leur transfert dans les réserves externalisées. Une plongée dans les coulisses du musée au coeur d’une salle mythique.

Musée des beaux-arts 18 Place François Sicard, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247056873 https://musees.tours.fr Le palais des Archevêques fut construit sur les substructions de l’enceinte gallo-romaine, dont il a respecté la tour d’angle sud-ouest. Du palais du XIIe siècle subsiste un corps de logis formant la partie orientale de l’ensemble et qui fut l’Officialité. Au XVe siècle, l’archevêque Jean de Bernard éleva entre ce bâtiment et la tour romaine un édifice qui a disparu. Au XVIIe siècle, l’archevêque Bertrand d’Eschaux entreprit la reconstruction, terminée en 1658, du palais. Enfin, de 1753 à 1755, l’archevêque Rosset de Fleury construisit un second palais doublant celui du XVIIe siècle. L’ensemble comporte aussi des écuries du XVIIe siècle et une porte d’entrée élevée en 1775. L’ancien archevêché a été transformé en musée des Beaux-Arts en 1905. Gare : La gare de Tours est à 400 mètres du musée. A pied, vous empruntez la rue Bernard Palissy jusqu’au jardin François Sicard ; le musée sera à votre droite. Vélo : Vous pouvez stationner votre vélo à l’entrée de la cour du musée. Voiture : Vous pouvez stationner votre voiture autour de la place François Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.

Venez découvrir derrière les portes closes de la Salle des États généraux, la plus ancienne et la plus vaste du bâtiment, le travail des équipes du musée autour des collections.

©Ville de Tours, musée des Beaux-Arts, cliché Eric Garin