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AGENDA · Fontainebleau

Dans les coulisses du Père Noël Âne Vert Théâtre Fontainebleau

samedi 19 décembre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Âne Vert Théâtre
Adresse
6 rue des Sablons
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Voir tarifs sur anevert.fr

Fontainebleau

Dans les coulisses du Père Noël

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24

Dans les coulisses du Père Noël est un spectacle de Noël jeune public Théâtr’event, de Laurent Cattaert et Franck Douaglin
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39  resanevert@hotmail.com

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English : Behind the Scenes with Santa Claus

Behind the Scenes with Santa is a Christmas show for young audiences by Théâtr’event, written by Laurent Cattaert and Franck Douaglin

L’événement Dans les coulisses du Père Noël Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau

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