Dans les coulisses du premier vol hydrogène-électrique de France, Beyond aero, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Beyond aero · Toulouse
Informations pratiques
Dans les coulisses du premier vol hydrogène-électrique de France Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30, 17h00 Beyond aero Haute-Garonne
Gratuit. Nombre de places: limité à 10 participants par créneau. Inscription obligatoire en ligne à partir du 10 septembre. Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée pour des raisons de sécurité. Réservée aux personnes âgées de 15 ans et plus.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
L’aviation sera électrique
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Beyond Aero ouvre ses portes pour la première fois et vous invite à découvrir les coulisses de l’aviation à hydrogène.
Plongez dans l’histoire de l’entreprise et de Blériot, l’avion qui a réalisé le premier vol habité en France grâce à une propulsion 100 % hydrogène-électrique. Le parcours se poursuit au plus près du démonstrateur et des bancs d’essai hydrogène-électriques, qui comptent parmi les installations les plus avancées au monde.
Une occasion rare de découvrir comment Beyond Aero ravive l’héritage des pionniers, relève les défis de la décarbonation et réinvente l’aviation.
Beyond aero 4 Rue Douladoure, 31100 Toulouse Toulouse 31094 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie http://www.beyond-aero.com [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-42?_gl=1*iathgu*_gcl_au*MTkxMTIxOTYzNy4xNzgxMDg0MDEzLjE0NTM0MTE5MTIuMTc4NDg4NjA3MC4xNzg0ODg2MDczLjIxNDcwMDE5NTkuMTc4NDg4NjA3MC4xNzg0ODg2MDcz*_ga*MTQ3MDYyMzkzLjE3ODE4ODE1ODE.*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODQ4OTUxODgkbzE4JGcxJHQxNzg0ODk1NjE5JGo0NSRsMCRoMTc1MzE5MTQwMA.. »}]
L’aviation sera électrique
©Jean-Philippe Bellon
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