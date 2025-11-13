Cholet

Dans les coulisses du Théâtre Saint Louis

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Vous l’avez sûrement découvert lors d’un spectacle, mais que diriez-vous de visiter ses coulisses ? On vous emmène au Théâtre Saint-Louis. De la scène à la régie en passant par les loges, plongez dans l’ambiance des métiers du spectacle.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dans les coulisses du Théâtre Saint Louis Cholet a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Choletais