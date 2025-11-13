Dans les coulisses du Théâtre Saint Louis Cholet
Dans les coulisses du Théâtre Saint Louis Cholet mercredi 15 juillet 2026.
Cholet
Dans les coulisses du Théâtre Saint Louis
Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Vous l’avez sûrement découvert lors d’un spectacle, mais que diriez-vous de visiter ses coulisses ? On vous emmène au Théâtre Saint-Louis. De la scène à la régie en passant par les loges, plongez dans l’ambiance des métiers du spectacle.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Dans les coulisses du Théâtre Saint Louis Cholet a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Choletais
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