DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE Béziers
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE Béziers vendredi 11 décembre 2026.
Béziers
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
William Mesguich adapte Sylvain Tesson et son immersion en Sibérie, une quête poétique de liberté et de temps retrouvé.
Adapté du récit de Sylvain Tesson, ce spectacle retrace son expérience hors du commun au cœur des forêts de Sibérie.
Seul dans une cabane, loin du monde, l’écrivain explore le rapport au temps, à la nature et à la liberté.
Porté par l’interprétation de William Mesguich, ce voyage initiatique mêle poésie, humour et réflexion.. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
William Mesguich adapts Sylvain Tesson’s account of his immersion in Siberia, a poetic quest for freedom and rediscovered time.
L’événement DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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