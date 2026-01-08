Dans les nuages Théâtre de la Reine Blanche Loudun
Dans les nuages Théâtre de la Reine Blanche Loudun samedi 27 juin 2026.
Dans les nuages
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Pour son nouveau projet Alunissages , Julie Albertine a voulu proposer un mix entre poésie et
chanson ancienne accompagné avec un ukulélé et une pédale de boucle ainsi qu’un violon.
Réservation par SMS ou Helloasso .
Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans les nuages
L’événement Dans les nuages Loudun a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais