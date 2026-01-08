Dans les nuages Théâtre de la Reine Blanche Loudun

Dans les nuages

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour son nouveau projet Alunissages , Julie Albertine a voulu proposer un mix entre poésie et

chanson ancienne accompagné avec un ukulélé et une pédale de boucle ainsi qu’un violon.

Réservation par SMS ou Helloasso .

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com

