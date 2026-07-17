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Dans les pas des policiers résistants par la société lyonnaise d’histoire de la police, 1 rue des pierres plantées 69001, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · 1 rue des pierres plantées 69001 · Lyon

Dans les pas des policiers résistants par la société lyonnaise d’histoire de la police, 1 rue des pierres plantées 69001, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
1 rue des pierres plantées 69001
Adresse
1 rue des Pierres plantées 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Limité à 30 personnes

Dans les pas des policiers résistants par la société lyonnaise d’histoire de la police 19 et 20 septembre 1 rue des pierres plantées 69001 Métropole de Lyon

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les policiers résistants

  • Découverte de la Résistance des policiers à Lyon, à travers des sites, des lieux, domiciles, arrestations, événements

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Les policiers Résistants

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