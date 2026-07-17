AGENDA · Lyon
Dans les pas des policiers résistants par la société lyonnaise d’histoire de la police, 1 rue des pierres plantées 69001, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · 1 rue des pierres plantées 69001 · Lyon
Informations pratiques
Dans les pas des policiers résistants par la société lyonnaise d’histoire de la police 19 et 20 septembre 1 rue des pierres plantées 69001 Métropole de Lyon
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les policiers résistants
- Découverte de la Résistance des policiers à Lyon, à travers des sites, des lieux, domiciles, arrestations, événements
1 rue des pierres plantées 69001 1 rue des Pierres plantées 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://https//www.slhp.fr TCL Bus métro
Les policiers Résistants
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