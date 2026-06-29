Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné
Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné mercredi 1 juillet 2026.
Restigné
Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie
14 Route du Peu Muleau Restigné Indre-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Balade au cœur du vignoble, entre nature, patrimoine et savoir-faire
Dégustation de 7 vins et 4 haltes avec accords mets & vins
Visite de cave
Balade au cœur du vignoble, entre nature, patrimoine et savoir-faire
Dégustation de 7 vins et 4 haltes avec accords mets & vins
Visite de cave 39 .
14 Route du Peu Muleau Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 46 32 domaine@delachevalerie.fr
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English :
A stroll through the heart of the vineyards, surrounded by nature, heritage, and expertise
Tasting of 7 wines and 4 stops featuring food and wine pairings
Cellar tour
L’événement Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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