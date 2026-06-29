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Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné

Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné

Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
14 Route du Peu Muleau
Ville
37140 Restigné
Département
Indre-et-Loire
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
39 39 39 Tarif de base plein tarif

Restigné

Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie

14 Route du Peu Muleau Restigné Indre-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – EUR
39
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Balade au cœur du vignoble, entre nature, patrimoine et savoir-faire
Dégustation de 7 vins et 4 haltes avec accords mets & vins
Visite de cave
Balade au cœur du vignoble, entre nature, patrimoine et savoir-faire
Dégustation de 7 vins et 4 haltes avec accords mets & vins
Visite de cave 39  .

14 Route du Peu Muleau Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 46 32  domaine@delachevalerie.fr

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English :

A stroll through the heart of the vineyards, surrounded by nature, heritage, and expertise
Tasting of 7 wines and 4 stops featuring food and wine pairings
Cellar tour

L’événement Dans les pas du vigneron au Domaine de la Chevalerie Restigné a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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