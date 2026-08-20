UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brest

Dans les petites oreilles, Médiathèque des Quatre-Moulins, Brest

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque des Quatre-Moulins · Brest

Dans les petites oreilles, Médiathèque des Quatre-Moulins, Brest

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque des Quatre-Moulins
Adresse
186, rue Anatole France Brest
Ville
29200 Brest
Département
Finistère

Dans les petites oreilles Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque des Quatre-Moulins Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Les médiathécaires racontent des histoires pour des enfants âgés de 3 mois à 3 ans.

Médiathèque des Quatre-Moulins 186, rue Anatole France Brest Brest 29200 Les Quatre Moulins Finistère Bretagne 02 98 33 58 60 https://brest.fr/mediatheque-des-quatre-moulins
Biblis en folie 2026

©Direction de la communication Ville de Brest / Brest métropole

À voir aussi à Brest (Finistère)