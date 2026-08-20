AGENDA · Brest
Dans les petites oreilles, Médiathèque des Quatre-Moulins, Brest
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque des Quatre-Moulins · Brest
Informations pratiques
Dans les petites oreilles Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque des Quatre-Moulins Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Les médiathécaires racontent des histoires pour des enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Médiathèque des Quatre-Moulins 186, rue Anatole France Brest Brest 29200 Les Quatre Moulins Finistère Bretagne 02 98 33 58 60 https://brest.fr/mediatheque-des-quatre-moulins
Biblis en folie 2026
©Direction de la communication Ville de Brest / Brest métropole
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