Dans les petites oreilles, Médiathèque Jo Fourn/Europe, Brest

Informations pratiques

Dans les petites oreilles Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Jo Fourn/Europe Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Les médiathécaires racontent des histoires pour des enfants âgés de 3 mois à 3 ans.

Médiathèque Jo Fourn/Europe Rue Sisley 29200 Brest Brest 29200 Lambézellec Finistère Bretagne 0298008905 http://biblio.brest.fr

Biblis en folie 2026

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