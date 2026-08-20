AGENDA · Brest
Dans les petites oreilles, Médiathèque Jo Fourn/Europe, Brest
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jo Fourn/Europe · Brest
Informations pratiques
Dans les petites oreilles Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Jo Fourn/Europe Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Les médiathécaires racontent des histoires pour des enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
Médiathèque Jo Fourn/Europe Rue Sisley 29200 Brest Brest 29200 Lambézellec Finistère Bretagne 0298008905 http://biblio.brest.fr
Biblis en folie 2026
©Direction de la communication Ville de Brest / Brest métropole
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