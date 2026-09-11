Dans l’objectif / Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, Archives départementales d’Ille et Vilaine, Rennes

Informations pratiques

Dans l’objectif / Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 19 et 20 septembre Archives départementales d’Ille et Vilaine Ille-et-Vilaine

réservation demandée pour certaines animations au nombre limité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans l’objectif

Les journées européennes du matrimoine et du patrimoine aux Archives départementales : un grand bâtiment aux multiples facettes et animations, pour un après-midi convivial et culturel, en famille ou entre ami.es, pour petits et grands.

Outre les visites habituelles de la face cachée du bâtiment, des focus seront proposés autour des thèmes nationaux « patrimoine de la photographie » et « patrimoine en péril » avec des ateliers pratiques ou des présentations de documents. Une installation artistique sonore et visuelle autour de l’imaginaire des archives sera présentée dans un magasin de conservation. Des cercles généalogiques locaux seront également présents.

Beaucoup d’activités seront accessibles au jeune public et aux familles : visites ludiques, escape game, atelier de création d’un leporello…

Retrouvez le programme détaillé des animations proposées sur archives.ille-et-vilaine.fr

Archives départementales d’Ille et Vilaine 1 Rue Jacques Léonard, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 0299024000 https://archives.ille-et-vilaine.fr https://www.facebook.com/archives35/ [{« link »: « https://archives.ille-et-vilaine.fr/actualites/journees-europeennes-du-matrimoine-et-patrimoine-les-19-et-20-septembre »}]

Journées européennes du matrimoine et du patrimoine 2026

©ThomasCrabot