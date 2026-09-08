UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Calais

Dans tous les sens, Cinéma Alhambra, Calais

mardi 22 décembre 2026 · Cinéma Alhambra · Calais

Dans tous les sens, Cinéma Alhambra, Calais

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Lieu
Cinéma Alhambra
Adresse
Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais

Dans tous les sens Mardi 22 décembre, 10h30 Cinéma Alhambra Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-22T10:30:00+01:00 – 2026-12-22T12:30:00+01:00
Fin : 2026-12-22T10:30:00+01:00 – 2026-12-22T12:30:00+01:00

Cinéma Alhambra Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://cinema-alhambra.org
ciné-Noël

À voir aussi à Calais (Pas-de-Calais)