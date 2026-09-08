Dans tous les sens, Cinéma Alhambra, Calais

Informations pratiques

Dans tous les sens Mardi 22 décembre, 10h30 Cinéma Alhambra Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-22T10:30:00+01:00 – 2026-12-22T12:30:00+01:00

Fin : 2026-12-22T10:30:00+01:00 – 2026-12-22T12:30:00+01:00

Cinéma Alhambra Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://cinema-alhambra.org

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