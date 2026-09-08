AGENDA · Calais
Dans tous les sens, Cinéma Alhambra, Calais
mardi 22 décembre 2026 · Cinéma Alhambra · Calais
Informations pratiques
Dans tous les sens Mardi 22 décembre, 10h30 Cinéma Alhambra Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-22T10:30:00+01:00 – 2026-12-22T12:30:00+01:00
Fin : 2026-12-22T10:30:00+01:00 – 2026-12-22T12:30:00+01:00
Cinéma Alhambra Alhambra 2 Rue Jean Jaurès, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://cinema-alhambra.org
ciné-Noël
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