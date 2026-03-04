Danse à Vitez, Salle Antoine Vitez, Bordeaux

Danse à Vitez Jeudi 19 mars, 20h00 Salle Antoine Vitez Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:30:00+01:00

Rendez-vous incontournable de la danse au conservatoire, Danse à Vitez propose un spectacle unique, au cours duquel les élèves en danse contemporaine et danse classique partagent avec le public leur travail scénique lors de performances inédites.

Cette année encore, les jeunes artistes se succèderont sur scène pour présenter une série de spectacles : des projets d’esthétiques diverses créés par les enseignantes et enseignants durant l’année, sur des œuvres de J. S. Bach, Steve Reich, Carl Czerny ou encore des compositions originales des musiciens accompagnateurs, ainsi que des restitutions de masterclasses transmises aux élèves par des artistes invités : autour de la danse espagnole et flamenca avec le danseur et chorégraphe Rubén Molina, « Le Sacre du Printemps » de Pina Bausch avec le danseur Daniel Condamines et « Larmes Blanches » d’Angelin Preljocaj.

[en partenariat avec le tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine]

Salle Antoine Vitez 3 Place Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Pierre Planchenault