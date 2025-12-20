Danse avec les stars

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Depuis quinze ans maintenant, les danseurs professionnels de l’émission font briller les stars. Ils ont façonné des célébrités, porté des aventures humaines, fait entrer la danse dans le cœur de millions de Français.

Danse avec les Stars La Tournée Officielle 2026, est leur moment. Leur scène. Leur lumière. Les pros de DALS partent à la conquête de toute la France — un spectacle inédit, explosif, interactif qui vous embarque dans leur univers comme jamais vous ne l’avez vécu. .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

For fifteen years now, the show’s professional dancers have been making stars shine. They’ve shaped celebrities, carried human adventures and brought dance into the hearts of millions of French people.

L’événement Danse avec les stars Déols a été mis à jour le 2026-03-04 par BERRY