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DANSE AVEC LES STARS ESPACE MAYENNE Laval

DANSE AVEC LES STARS ESPACE MAYENNE Laval

DANSE AVEC LES STARS ESPACE MAYENNE Laval dimanche 13 décembre 2026.

Lieu : ESPACE MAYENNE

Adresse : 2 RUE JOSEPHINE BAKER

Ville : 53000 Laval

Département : 53

Début : 2026-12-13

Fin : 2026-12-13

Heure de début : 15:00

DANSE AVEC LES STARS Début : 2026-12-13 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53

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