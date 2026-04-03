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DANSE AVEC LES STARS ZENITH D’AMIENS Amiens

DANSE AVEC LES STARS ZENITH D’AMIENS Amiens

DANSE AVEC LES STARS ZENITH D’AMIENS Amiens vendredi 6 novembre 2026.

Lieu : ZENITH D'AMIENS

Adresse : AVENUE DE L'HIPPODROME

Ville : 80000 Amiens

Département : 80

Début : 2026-11-06

Fin : 2026-11-06

Heure de début : 20:00

DANSE AVEC LES STARS Début : 2026-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80

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