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DANSE AVEC LES STARS ZENITH D’ORLEANS Orleans

DANSE AVEC LES STARS ZENITH D’ORLEANS Orleans

DANSE AVEC LES STARS ZENITH D’ORLEANS Orleans mercredi 16 décembre 2026.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2026-12-16

Fin : 2026-12-16

Heure de début : 20:00

DANSE AVEC LES STARS Début : 2026-12-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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