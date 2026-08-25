Danse Bachata La Grande École Le Havre
mercredi 26 août 2026 · La Grande École · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Danse Bachata
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:45:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Le mercredi 26 août, laissez-vous emporter par les rythmes ensoleillés de la bachata lors d’une soirée conviviale animée par Ale & Kavi !
Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez apprendre, pratiquer et partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse. .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Danse Bachata
L’événement Danse Bachata Le Havre a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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