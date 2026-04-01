Danse country Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas
Danse country Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas dimanche 26 avril 2026.
Pierrefitte-Nestalas
Danse country
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Tous niveaux (découverte et animation) Entrée 8 €.
Avec Éric et Élodie.
Organisateur association DANS’ALLONS.
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Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 50 01 99
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English :
All levels (discovery and animation) ? Admission: 8 ?
With Éric and Élodie.
Organizers: DANS?ALLONS association.
L’événement Danse country Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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