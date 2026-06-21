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Danse D.I.S.C.O Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Danse D.I.S.C.O Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Théâtre des Cordeliers

Adresse : Place Jules Nadi

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 22 22 22 Tarif réduit jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle.

Romans-sur-Isère

Danse D.I.S.C.O Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA
(sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Compagnie Madoki
Avec D.I.S.C.O, Princesse Madoki propose une performance scénique vibrante, à la
croisée de la danse, de la culture club et de l’esthétique performative.
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80  billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Madoki Company
With D.I.S.C.O., Princess Madoki presents a vibrant stage performance at the
intersection of dance, club culture, and the performative aesthetic.

L’événement Danse D.I.S.C.O Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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