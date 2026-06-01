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[Danse et musique traditionnelle] BÈLÈ BÒ LARI, Sainte-Marie, Sainte-Marie

[Danse et musique traditionnelle] BÈLÈ BÒ LARI, Sainte-Marie, Sainte-Marie

[Danse et musique traditionnelle] BÈLÈ BÒ LARI, Sainte-Marie, Sainte-Marie samedi 6 juin 2026.

Lieu : Sainte-Marie

Adresse : Sainte-Marie Martinique

Ville : 97230 Sainte-Marie

Département : Martinique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Plus d'infos : 0696 69 50 50 / 0696 31 04 45

[Danse et musique traditionnelle] BÈLÈ BÒ LARI Vendredi 5 juin, 18h00 Sainte-Marie Martinique

Plus d’infos : 0696 69 50 50 / 0696 31 04 45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T05:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T05:59:00+02:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
Invitation à apprendre les bases du bèlè, à vivre sa passion, montrer son savoir-faire en tant que musicien, chanteur, danseur de bèlè avec comme invité le Centre Culturel Gérard NOUVET.

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