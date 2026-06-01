MON CORPS & MOI, Sainte-Marie, Sainte-Marie

MON CORPS & MOI Samedi 6 juin, 08h30 Sainte-Marie Martinique

Plus d’infos Service des Sports / CCAS au 0596 69 50 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique

La Ville de Sainte-Marie vous invite à une matinée dédiée au sport, à la santé et au bien-être ! Fitness pour tous avec K’ryn JEANNE-ROSE et Afro Karib Fit, Activités physiques adaptées, etc…