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MON CORPS & MOI, Sainte-Marie, Sainte-Marie

MON CORPS & MOI, Sainte-Marie, Sainte-Marie

MON CORPS & MOI, Sainte-Marie, Sainte-Marie samedi 6 juin 2026.

Lieu : Sainte-Marie

Adresse : Sainte-Marie Martinique

Ville : 97230 Sainte-Marie

Département : Martinique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Plus d'infos Service des Sports / CCAS au 0596 69 50 89

MON CORPS & MOI Samedi 6 juin, 08h30 Sainte-Marie Martinique

Plus d’infos Service des Sports / CCAS au 0596 69 50 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
La Ville de Sainte-Marie vous invite à une matinée dédiée au sport, à la santé et au bien-être ! Fitness pour tous avec K’ryn JEANNE-ROSE et Afro Karib Fit, Activités physiques adaptées, etc…

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