Rendez-vous au Jardin : Sainte-Marie s’éveille, 1 rue cité étoile 97230 Sainte-Marie, Sainte-Marie

Rendez-vous au Jardin : Sainte-Marie s’éveille 5 et 6 juin 1 rue cité étoile 97230 Sainte-Marie Martinique

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Le Calendrier (réserve ta place ) individuel / groupe/famille

Rendez-vous au Jardin : Sainte-Marie s’éveille

KAYNOU, l’Office de la Culture, des Sciences et du Patrimoine, vous ouvre les portes d’une immersion sensorielle au cœur de la nature samaritaine.

Vendredi 5 juin 2026 : Journée spéciale dédiée aux scolaires (Apprendre en s’amusant).

Samedi 6 juin 2026 : Ouverture à tous les publics (Une fête pour les familles et passionnés).

Au Programme de votre Immersion

Exploration Pédagogique

Plongez dans les secrets de la permaculture. Comprenez comment chaque plante collabore pour créer un écosystème équilibré.

Atelier « Mains Vertes »

Initiation au jardinage en pot. Que vous ayez un grand terrain ou un petit balcon, repartez avec le savoir-faire pour créer votre coin de paradis comestible.

L’Éveil des Sens

Pause fraîcheur et bien-être. Dégustation de nos thés pays et jus de plantes fraîches, extraits directement du jardin pour un concentré de vitalité.

Une Ambiance Unique

Laissez-vous porter tout au long de la journée par les vibrations de notre terroir. L’événement se déroulera au rythme de la musique des mornes, pour une harmonie parfaite entre la terre, l’homme et le son.

Lieu : Sainte-Marie (KAYNOU, office de la culture des sciences et du patrimoine de la ville de Sainte-Marie)

Entrée libre pour un retour aux sources inoubliable.

1 rue cité étoile 97230 Sainte-Marie 1 rue cité étoile-marie Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0696714598 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088368545708 Il s’agit de l’office de la culture des sciences et du patrimoine de la ville de Sainte-Marie. Transports à proximité, présence de parkings, aménagements spécifiques pour personnes à mobilité réduite

Le Calendrier (réserve ta place ) individuel / groupe/famille

MASSOLIN Josette