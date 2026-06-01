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[Sport : tir à l’arc] TROPHÉE DU MUSÉE DE LA BANANE 3ème Édition, Sainte-Marie, Sainte-Marie

[Sport : tir à l’arc] TROPHÉE DU MUSÉE DE LA BANANE 3ème Édition, Sainte-Marie, Sainte-Marie

[Sport : tir à l’arc] TROPHÉE DU MUSÉE DE LA BANANE 3ème Édition, Sainte-Marie, Sainte-Marie dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Sainte-Marie

Adresse : Sainte-Marie Martinique

Ville : 97230 Sainte-Marie

Département : Martinique

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Plus d'infos : 0696 44 74 25

[Sport : tir à l’arc] TROPHÉE DU MUSÉE DE LA BANANE 3ème Édition Dimanche 7 juin, 09h00 Sainte-Marie Martinique

Plus d’infos : 0696 44 74 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
Rdv sur le parvis du Musée de la Banane pour découvrir le tir à l’arc et, pourquoi pas, défier les licenciés !! Partager, Exporter

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