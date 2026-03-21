Informations pratiques

Mulhouse

Danse Heyoka La Tête à l’Envers

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-02-13 15:00:00

fin : 2027-02-13 16:00:00

Date(s) :

2027-02-13

Fêtes dionysiaques, danses macabres, transes nocturnes, tarentelles… les raisons de danser sont nombreuses dans bien des cultures à travers le monde. Le carnaval en fait partie. Heyoka invite à se laisser contaminer par la fièvre carnavalesque pour un projet participatif dans le cadre du Carnaval de Mulhouse.

En quête permanente d’ouverture et de croisement des publics, Nathalie Pernette explore ici les frottements possibles entre musique, danse, travestissement, rites et rituels pour nous offrir une échappée festive et libératoire. Heyoka affirme la place de la danse dans notre vie, sa dimension spirituelle et sacrée, son lien viscéral à la nature et au vivant. Ce geste carnavalesque met en jeu une bande de danseur·euses professionnel·les, rejoint·es par des équipes de personnes complices qui auront préparé ce projet en imaginant costumes, masques et danses pour participer pleinement à ce moment privilégié. Le temps de la dérision, de l’inversion, de la révolte permise a sonné, le carnaval est lancé, pour conjurer les peurs et exalter la folie. Refrains répétés à l’infini, poèmes scandés, couplets dansés et psalmodies rythment la déambulation et promettent pour tous·tes les participant·es une bulle d’ivresse dansée. 0 .

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Danse Heyoka La Tête à l’Envers Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace