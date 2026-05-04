Danse irlandaise – stage de technique Pôle associatif Breil Malville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 13:30 – 15:00

Gratuit : non Tarifs adhérent / non adhérent :Beginner – Primary : 15 euros/18 eurosIntermediate – Open : 20 euros / 23 eurosInscriptions : https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/stage-de-danse-irlandaise-06-2026ou via QR Code Tout public

Le 4è stage de l’année avec Tanya Cunninghamaura lieu le 6 juin 2026 ! Vous souhaitez découvrir la danse irlandaise ouvous êtes déjà un danseur aguerri ?Tanya saura vous guider avec son expertise et sabonne humeur toujours au rendez-vous !Depuis septembre 2025, NIDA est associée avecTanya Cunningham, professeur renommée dedanse irlandaise certifiée ADCRG .Elle accompagne les danseurs de tous niveaux ethorizons, aussi bien dans une pratique loisir quedans les compétitions (du niveau débutant àchampionnats du monde !)Le diplôme ADCRG est le plus haut niveau dediplôme de professeur de danse irlandaise,permettant également d’être juge en compétition.

Pôle associatif Breil Malville Nantes 44100

0686911524 https://linktr.ee/nantesirishdance



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