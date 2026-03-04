Danse irlandaise – stage de technique, Pôle associatif Félix Thomas, Nantes

Danse irlandaise – stage de technique Vendredi 6 mars, 20h00 Pôle associatif Félix Thomas Loire-Atlantique

sur inscription

Début : 2026-03-06T20:00:00+01:00 – 2026-03-06T22:00:00+01:00

Le 3è stage de l’année avec Tanya Cunningham aura lieu les 6 et 7 mars 2026 !

Vous souhaitez découvrir la danse irlandaise ou vous êtes déjà un danseur aguerri ?

Tanya saura vous guider avec son expertise et sa bonne humeur toujours au rendez-vous !

Depuis septembre 2025, NIDA est associée avec Tanya Cunningham, professeur renommée de danse irlandaise certifiée ADCRG .

Elle accompagne les danseurs de tous niveaux et horizons, aussi bien dans une pratique loisir que dans les compétitions (du niveau débutant à championnats du monde !)

Le diplôme ADCRG est le plus haut niveau de diplôme de professeur de danse irlandaise, permettant également d’être juge en compétition.

Pôle associatif Félix Thomas 39 Rue Félix Thomas, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Nantes Irish Dancing Academy