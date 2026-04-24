Danse : JeDeYa – Sofian Jouini Mixt Nantes
Danse : JeDeYa – Sofian Jouini Mixt Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 20:30 – 21:30
Gratuit : oui Réservation conseillée Tout public
JeDeYa est une plongée dans la mémoire du corps, dans cette mémoire transgénérationnelle et transgenre qui nous constitue sans nous appartenir. Les gestes d’une vie paysanne remontent alors à la surface et prennent possession du corps contemporain pour l’amener dans les recoins oubliés de son histoire, là où se joue un tournant décisif de l’humanité, dans la vie pastorale et agricole, lorsque l’humain et le blé se sont mutuellement domestiqués. Au croisement de la mémoire collective et du récit personnel, Sofian Jouini explore ce qui nous relie les uns aux autres, le passé commun vécu par chacun·e de façon singulière, de l’Afrique du nord au Finistère.Dans le cadre du festival Les Cosmopolites.
Mixt Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://mixt.fr/agenda/jedeya
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