Danse Kathak, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Danse Kathak Samedi 9 janvier 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-09T20:00:00+01:00 – 2027-01-09T21:15:00+01:00

Fin : 2027-01-09T20:00:00+01:00 – 2027-01-09T21:15:00+01:00

Danse

L’ouverture aux cultures extra-européennes est une des marques de fabrique de l’Opéra National de Bordeaux. Avec cette soirée dans le nord de l’Inde, royaume de la musique hindoustanie et de la danse kathak, danse, chant et musique sont au service de la narration, porteuse d’un sens mystérieux que l’Ensemble Sanjukta Sinha se propose d’éclairer pour nous.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692166-danse-kathak »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-danse-kathak-86071 »}]

Au cœur de l’Inde du Nord Danse