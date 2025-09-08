Danse La Couleur de la grenade Onet-le-Château

Danse La Couleur de la grenade

25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Avec cette pièce pour 7 danseurs, Mourad Merzouki signe sa 37e création chorégraphique, et nous rappelle la nécessité de découvrir d’autres mondes. Mardi 10 mars à 20h30 au Théâtre de la Baleine.

L’idée de ce spectacle chorégraphique est née d’une rencontre entre le chorégraphe Mourad Merzouki et la directrice artistique de la compagnie Saté-âtre, Saté Khachatryan. Ensemble, ils imaginent un spectacle basé sur le film culte du grand cinéaste arménien Serguei Paradjanof intitulé Sayat nova La Couleur de la grenade. Ce spectacle franco-arménien est un hommage au centenaire de la naissance de ce cinéaste hors pair.

Souhaitant faire dialoguer les cultures et les arts, cette création mêle la danse hip-hop aux danses et musiques traditionnelles arméniennes sur fond de musique électro. Elle donne une place forte à l’image, permettant à tous les publics de découvrir l’univers poétique de Sergueï Paradjanov et, plus largement, la culture arménienne.

Tout public

Durée 1h

Tarif Plein tarif 30€ / réduit 25 € / Abonnement (3 spectacles et +) 22€ / Carte culture 22€ / Étudiant et moins de 18 ans 15€ / Moins de 12 ans 12€ .

25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu

With this piece for 7 dancers, Mourad Merzouki signs his 37th choreographic creation, and reminds us of the need to discover other worlds. Tuesday March 10 at 8:30pm at Théâtre de la Baleine.

Mit diesem Stück für sieben Tänzerinnen und Tänzer hat Mourad Merzouki seine 37. choreografische Kreation geschaffen und erinnert uns an die Notwendigkeit, andere Welten zu entdecken. Dienstag, 10. März um 20:30 Uhr im Théâtre de la Baleine.

In questo pezzo per 7 danzatori, Mourad Merzouki firma la sua 37ª creazione coreografica e ci ricorda la necessità di scoprire altri mondi. Martedì 10 marzo alle 20.30 al Théâtre de la Baleine.

En esta pieza para 7 bailarines, Mourad Merzouki firma su 37ª creación coreográfica y nos recuerda la necesidad de descubrir otros mundos. Martes 10 de marzo a las 20:30 h en el Théâtre de la Baleine.

