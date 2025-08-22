VTT Circuit 18 Les Planètes Onet-le-Château Aveyron

VTT Circuit 18 Les Planètes

VTT Circuit 18 Les Planètes Stade de la Roque 12850 Onet-le-Château Aveyron Occitanie

Départ du circuit vert au complexe sportif de La Roque, juste à côté du lycée, pour faire une boucle, avec un peu de dénivelé, mais roulante et ombragée sur le parcours de randonnée pédestre des Planètes.

English :

The green circuit starts at the La Roque sports complex, right next to the high school, to make a loop, with a little bit of difference in level, but rolling and shaded on the Planets hiking trail.

Deutsch :

Start des grünen Rundwegs am Sportkomplex La Roque, direkt neben dem Gymnasium, um eine Schleife mit etwas Höhenunterschied, aber rollend und schattig auf dem Wanderweg Les Planètes zu machen.

Italiano :

Il circuito verde parte dal complesso sportivo di La Roque, proprio accanto alla scuola superiore, per compiere un anello, con un po’ di dislivello, ma ondulato e ombreggiato sul sentiero escursionistico dei Pianeti.

Español :

El circuito verde parte del complejo deportivo de La Roque, justo al lado del instituto, para hacer un bucle, con un poco de desnivel, pero ondulado y sombreado en la ruta de senderismo de Los Planetas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-02-16 par ADT Aveyron