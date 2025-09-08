Théâtre Du charbon dans les veines Onet-le-Château

Théâtre Du charbon dans les veines

25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Mardi 5 mai | 20h30 | Théâtre La Baleine

Cette petite sphère joviale et haute en couleurs, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…

Tout public, à partir de 11 ans

Durée 1h20

Tarif Plein tarif 30€ / réduit 25 € / Abonnement (3 spectacles et +) 22€ / Carte culture 22€ / Étudiant et moins de 18 ans 15€ / Moins de 12 ans 12€

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène boute en train-philosophe de comptoir , vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Il veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux-Les-Mines) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs, et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène.

Cette petite sphère joviale et haute en couleurs, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre… .

25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu

English :

Tuesday, May 5 | 20:30 | Théâtre La Baleine

This jovial, colourful little sphere, despite the coal dust, will never be the same again when pretty Leila comes to play accordion in the orchestra?

German :

Dienstag, 5. Mai | 20:30 | Theater La Baleine

Diese kleine, fröhliche und farbenfrohe Kugel ist trotz des Kohlestaubs nicht mehr dieselbe, als die hübsche Leila in das Orchester eintritt, um Akkordeon zu spielen?

Italiano :

Martedì 5 maggio | 20h30 | Théâtre La Baleine

Questa piccola sfera gioviale e colorata, nonostante la polvere di carbone, non sarà più la stessa quando la bella Leila verrà a suonare la fisarmonica nell’orchestra?

Espanol :

Martes 5 de mayo | 20h30 | Théâtre La Baleine

Esta pequeña esfera jovial y colorida, a pesar del polvo de carbón, no volverá a ser la misma cuando la bonita Leila venga a tocar el acordeón en la orquesta?

