Rendez-vous conte Nine Onet-le-Château

Mercredi 13 mai 2026 à 15h00 au Café Culturel Le Krill. Durée 45 min. A partir de 3 ans. Gratuit, sans inscription sauf groupes.

Par la compagnie Minuscule

Invoquant l’imagination débordante de son jeune public, la conteuse-chanteuse Lily Westphal tisse une aventure rocambolesque aux allures de voyage initiatique et plonge son auditoire dans un univers sonore et musical qu’elle crée en direct. A l’aide d’une machine électronique nommée looper , elle nous emmène dans l’univers de Nine et de ses étonnants compagnons un bébé géant, un arbre chanteur, un monstre gluant qui fait du rap…

Durée 45 min

A partir de 3 ans

En partenariat avec la Médiathèque Paul Géraldini

Entrée gratuite .

25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

Wednesday, May 13, 2026 at 3pm at Café Culturel Le Krill. Duration: 45 min. Ages 3 and up. Free, no registration required except for groups.

