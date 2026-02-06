Soirée Blind Test Onet-le-Château

Soirée Blind Test

25 Place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Gratuit

Jeudi 2026-04-23

2026-04-23

Soirée Blind Test avec Nat Pica

Les participants forment des équipes et choisissent un nom. Distribution de feuilles et stylos. Diffusion des premières secondes d’un extrait musical et à eux de jouer ! 1 point pour l’artiste, 1 point pour le titre et attention, des points bonus peuvent être cumulés ( Chorégraphie, année de sortie, anecdotes, paroles…) !

Réservations des Assiettes Apéro:

05 65 77 68 06

krill@onet-le-chateau.fr .

25 Place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie

Blind Test Evening with Nat Pica

