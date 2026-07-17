Danse la nuit, Casino Barrière de Lille, Lille
samedi 10 octobre 2026 · Casino Barrière de Lille · Lille
Informations pratiques
Danse la nuit Samedi 10 octobre, 20h30 Casino Barrière de Lille Nord
Dès 30,00€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00
Danse la nuit, c’est une nuit blanche explosive portée par des danseurs emblématiques issus de la célèbre émission de danse.
Deux bandes d’amis se retrouvent et embarquent le public dans une virée nocturne débridée, de bars en pistes de danse, entre karaokés survoltés, séductions assumées, tensions, rires et lâcher-prise total.
Au cœur du show, le couple phare formé par Jordan Mouillerac et Elsa Bois électrise la scène, entre attraction, jeu de séduction et déséquilibres émotionnels, pendant que les relations se croisent, se provoquent et s’enflamment.
Mais ici, le publIc ne fait pas que regarder : il devient acteur de la nuit. Interpellé, invité à participer, à danser et parfois même à monter sur scène, il partage pleinement l’expérience, renforçant le côté réaliste, ludique et festif du spectacle.
Interactif, drôle et spectaculaire, Danse la nuit mêle danse de très haut niveau, énergie collective et proximité unique avec la salle.
Un show fédérateur et percutant, pensé pour faire vibrer chaque spectateur jusqu’au grand final.
DANSEURS
Jordan Mouillerac
Elsa Bois
Calisson Goasdoué
Yan Alrick Mortreuil
Guillaume Foucault
Djoey Delsondaco
Sarah Breysse
Charlotte Guerin
Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/lille/spectacle/danse-la-nuit »}]
Danse la nuit, c’est une nuit blanche explosive portée par des danseurs emblématiques issus de la célèbre émission de danse.
Dance Concept Event
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