Danse LE LAC DES CYGNES Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Danse LE LAC DES CYGNES

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-08 20:30:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Ballet classique

Musique Piotr Tchaïkovski

Chorégraphie Marius Petipa

Le Lac des cygnes a été présenté la première fois à Moscou en 1877.

L’histoire d’amour du prince pour une jeune fille, transformée en cygne par un sorcier, est un sujet fantastique où la danseuse principale a un double personnage à jouer et à danser Odette, cygne blanc, lyrique et poétique, Odile, cygne noir, maléfique et fatal.

Le Lac des cygnes fait partie des ballets les plus connus au monde et le plus joué dans les théâtres.

La musique de Piotr Tchaïkovski transporte le spectateur dans un univers poétique, un univers de grâce, d’élégance et de beauté infinie.

La splendeur des décors et des costumes, l’esthétique et la poésie de la danse classique, interprétée avec brio et élégance, font de ce spectacle un vrai joyau !

A voir absolument !Tout public

45 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Classical ballet

Music: Pyotr Tchaikovsky

Choreography: Marius Petipa

Swan Lake was first performed in Moscow in 1877.

The story of the prince?s love for a young girl, transformed into a swan by a sorcerer, is a fantastic subject in which the principal dancer has a double character to play and dance? Odette, the lyrical, poetic white swan, and Odile, the evil, fatal black swan.

Swan Lake is one of the world’s best-known ballets, and the most frequently performed in theaters.

Piotr Tchaikovsky?s music transports the spectator into a poetic universe of grace, elegance and infinite beauty.

The splendor of the sets and costumes, the aesthetics and poetry of the classical dance, interpreted with brio and elegance, make this show a real gem!

A must-see!

L’événement Danse LE LAC DES CYGNES Amnéville a été mis à jour le 2026-03-11 par DESTINATION AMNEVILLE