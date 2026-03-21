Informations pratiques

Mulhouse

Danse [Les 2010]

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15 21:10:00

Date(s) :

2026-12-15 2026-12-16 2026-12-17

Le chorégraphe Sylvain Groud, artiste complice de La Filature, Scène nationale, souhaite danser depuis l’adolescence . Comme si cet âge était un territoire. Cependant, la scène n’est pas pour lui un terrain de démonstration. Elle est son lieu de vérité. Les interprètes ont commencé leur adolescence en traversant le grand confinement de 2020. Qui sont-ils·elles aujourd’hui ? Sylvain Groud fait surgir ce qui les détermine ou les anime, leurs colères, leurs nonchalances, leurs exaltations, leurs espoirs et leurs peurs. Les tableaux éprouvent les configurations, du solo au groupe, voire à la meute. Beauté, brutalité et douceur s’entremêlent, car cette pièce, comme un organisme vivant, est traversée de tensions, pulsions et pulsations, d’agitations et d’hésitations. [Les 2010], entre singularité et appartenance, identité et rôle social, nous renvoient en miroir à cette période où intime et politique sont un même combat vital.

A partir de 14 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Danse [Les 2010] Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace