Danse Let’s go ! -Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Danse Let’s go ! -Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA

(sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21 20:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Let’s go !

Cie Same but different

Un spectacle de Fauve Hautot & Romain Guillermic



LET’S GO ! est un carrefour d’énergies, une aventure collective où les différences deviennent une force et où la danse se fait langage viscéral.

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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Let’s go!

Cie Same but different

A performance by Fauve Hautot & Romain Guillermic

LET’S GO! is a convergence of energies, a collective adventure where differences become a source of strength and where dance becomes a visceral language.

L’événement Danse Let’s go ! -Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme