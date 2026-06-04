Danse Lullaby shot Comédie de Valence Valence
Danse Lullaby shot Comédie de Valence Valence jeudi 3 décembre 2026.
Valence
Danse Lullaby shot
Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 20:00:00
Date(s) :
2026-12-03 2026-12-04
Sur un plateau dénué d’artifices, huit danseuses rompent avec les postures convenues au profit d’une énergie collective brute et communicative.
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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
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English :
On a stage devoid of artifice, eight dancers break away from conventional poses in favor of a raw, infectious collective energy.
L’événement Danse Lullaby shot Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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