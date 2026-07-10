Danse Maldonne Saint-Louis
vendredi 15 janvier 2027 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Danse Maldonne
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-01-15 20:00:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Multi-récompensée, ovationnée à l’international, Leïla Ka s’est vite imposée comme une révélation de la danse contemporaine ! Jouée plus de 200 fois à travers le monde, Maldonne est une exploration poétique et percutante du féminin, interprétée par cinq danseuses sur des musiques de Vivaldi, Lara Fabian ou Leonard Cohen. Une multitude de robes colorées traduisent leurs fragilités, leurs révoltes et leurs identités multiples.
Son succès est relayé par des tournées phénoménales elle est la jeune chorégraphe la plus présente à l’affiche actuellement Le Monde
De Leïla Ka
Dès 14 ans
Durée 55 minutes .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Danse Maldonne Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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