Informations pratiques

Mulhouse

Danse Myotis X

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-01-26 21:00:00

Date(s) :

2027-01-26

Vidal Bini est danseur et chorégraphe mais ses créations ne peuvent se résumer au seul champ de la danse. Pour ce spectacle, il réunit sur scène danseur·euses et musicien·nes pour un concert augmenté de la partition Myotis V écrite par Anthony Laguerre pour Les Percussions de Strasbourg. Myotis V x 2 = MYOTIS X !

Au cœur de cette pièce, le plaisir de danser ensemble circule au son des peaux des tambours, du métal des gongs et de la bande magnétique du Revox, comme l’incursion d’un passé fantasmé dans notre présent. Chacun des sons produits par un·e percussionniste n’est-il pas le résultat d’un geste qui pourrait bien être une danse ? Ainsi la partition, qui explore la résonance entre mouvement et son, tisse-t-elle des liens profonds entre les corps des cinq danseur·euses et les vibrations percussives, alors que l’ensemble joue en live sur scène. La danse, basée sur la fragmentation du geste et des relations entre les corps, s’appuie sur cette musique puissante et jouissive pour témoigner de la transformation du monde. Vidal Bini fait ici entrer en résonance les gestes du son et ceux de la danse J’ai trouvé dans Myotis V des impulsions, des envolées, des résistances, des affirmations, des légèretés qui nous ont guidé·es, danseur·euses et moi, vers cette pièce à la fois sensible et brutale qu’est MYOTIS X.

Dès 10 ans. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Danse Myotis X Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace