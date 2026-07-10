Informations pratiques

Saint-Louis

Danse Prélude

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Figure majeure de la danse hip-hop, le chorégraphe Kader Attou revisite son propre parcours. Respirer. Lutter. Danser. Portée par une musique électro-acoustique qui monte perpétuellement en intensité, la chorégraphie devient métaphore du combat. Neuf danseurs d’Accrorap Cie incarnent cette humanité en tension avec une virtuosité époustouflante.

Un feu d’artifice, une délivrance où les danseurs se donnent corps et âme, laissant même les spectateurs le souffle coupé. La Provence

Cie Accrorap

Chorégraphie Kader Attou

Dès 7 ans

Durée 1h10 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Danse Prélude Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue