Danse Prélude Saint-Louis
samedi 21 novembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Danse Prélude
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Figure majeure de la danse hip-hop, le chorégraphe Kader Attou revisite son propre parcours. Respirer. Lutter. Danser. Portée par une musique électro-acoustique qui monte perpétuellement en intensité, la chorégraphie devient métaphore du combat. Neuf danseurs d’Accrorap Cie incarnent cette humanité en tension avec une virtuosité époustouflante.
Un feu d’artifice, une délivrance où les danseurs se donnent corps et âme, laissant même les spectateurs le souffle coupé. La Provence
Cie Accrorap
Chorégraphie Kader Attou
Dès 7 ans
Durée 1h10 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Danse Prélude Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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