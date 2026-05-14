Danse sous les étoiles Jardin d’été Arles
Danse sous les étoiles Jardin d’été Arles dimanche 14 juin 2026.
Arles
Danse sous les étoiles
Dimanche 14 juin 2026 à partir de 20h30. Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 20:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Danse sous les Étoiles réunit ballet classique et danse contemporaine dans une soirée où les saisons, les relations humaines et le souffle vital prennent corps au Théâtre Antique d’Arles.
Solstice ce ballet raconte le passage des saisons à travers la danse. Chaque période de l’année — printemps, été, automne et hiver — est exprimée par des mouvements et des émotions différentes. La musique et la chorégraphie montrent comment le temps nous transforme, avec poésie et intensité.
Chorégraphes Norton Fantinel et Karina Moreira Musiques Rachmaninov, Vivaldi, Mozart, Tchaikovski Costumes Theama For Dance -Lumières Salvatore Scollo
Bound cette pièce parle d’amour et de lien entre deux êtres. Elle montre à la fois la force et la fragilité d’une relation, entre rapprochement et distance. La danse exprime les sentiments profonds, les souvenirs et les émotions qui unissent deux personnes.Chorégraphe Julien Guérin
Musique Mercy de Max Richter Accompagnement Piano José Arrué Violon Nathalie Costecalde Costumes Theama For Dance
Six Breaths Six Breaths s’inspire de la respiration, essentielle à la vie et à la danse. Du premier au dernier souffle, les danseurs racontent les moments clés de l’existence la douleur, l’amour, le partage et l’intimité. Une œuvre sensible et universelle.
Chorégraphes Ricardo Fernando & Carla Silva- Musiques Ezio Bosso Costumes Theama For Danse Lumières Salvatore Scollo
JIT (Just In Time) cette chorégraphie questionne notre place dans un monde très mécanisé et tourné vers la performance. Les danseurs imitent des gestes répétitifs et mécaniques, jusqu’à ce que deux personnes s’en échappent pour laisser place à l’émotion et à la relation humaine. Une pièce actuelle, à la fois rythmée et poétique.
Chorégraphie et design Kinsun Chan Assistante chorégraphe Juliette Rahon Musique Michael Nyman et Josh Ralph Costumes Théama For Danse dessinés par Kinsun Chan Lumiéres Salvatore Scollo et Kinsun Chan .
Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20
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English :
Danse sous les Étoiles brings together classical ballet and contemporary dance in an evening where the seasons, human relationships and the breath of life take shape at the Théâtre Antique d’Arles.
L’événement Danse sous les étoiles Arles a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Arles
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